Lasier pede abertura de impeachment contra Alexandre de Moraes

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) pediu, em pronunciamento nesta terça-feira (12), o inicio do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o magistrado é um “campeão de arbitrariedades”. Para ele, o Senado precisa tomar uma posição sobre o assunto.

— Eu continuo pedindo que se faça, pelo menos, o processo, que se abra o processo, o que não quer dizer que ele vá ser cassado, mas, pelo menos, que venha a responder aqui, no Senado Federal — afirmou.

Lasier considerou “inadmissível e inaceitável” as críticas contra o governo brasileiro feitas por dois ministros do STF, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, ao participarem de evento realizado na cidade norte-americana de Boston, a Brazil Conference. Acrescentou que semanas antes o ministro Barroso fez a mesma coisa em outro evento, numa cidade do Texas. Para ele, não é possível que esses magistrados critiquem o presidente da República diante de plateias estrangeiras.

O senador disse que há uma verdadeira escalada de irregularidades por parte de ministros do Supremo, entre elas o inquérito das fake news, que qualificou de ilegal e interminável, a anulação das sentenças que condenavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a colocação para fora da cadeia de "um mundo de corruptos que estavam condenados".