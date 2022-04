Nilda Gondim conclama jovens a tirar o Título de Eleitor

A senadora Nilda Gondim (MDB-PB) convocou todos os jovens brasileiros, em idade entre 16 e 17 anos, a tirar o título de eleitor. Em pronunciamento, nesta terça-feira (12), ressaltou a importância da participação dos jovens na construção do processo democrático, imprescindível à “formação de uma sociedade mais moderna e plural”.

— Nenhuma democracia se robustece sem a participação das novas gerações, sem que os jovens participem ativamente da construção política da nação, exercendo de forma plena a sua cidadania — afirmou.

Nilda destacou, também, a Campanha Jovem Eleitor, lançada em março pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o objetivo de convencer os que ainda não completaram a maioridade sobre a importância do primeiro voto e a participação no pleito eleitoral. De acordo com a senadora, a campanha foi um “sucesso” e precisa se consolidar e continuar conscientizando os jovens.

— De acordo com dados fornecidos pelo TSE e divulgados pelo jornal O Globo, até fevereiro, pouco mais de 834 mil adolescentes entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor, o equivalente a apenas 13,6% dessa parcela da população. Outros dados apontam, ainda, que o eleitorado dessa faixa etária encolheu 62% entre os anos 2002 e 2022. Esta campanha precisa continuar e ser fortalecida — afirmou.