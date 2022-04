Confúcio Moura lamenta situação da educação no país

Em pronunciamento nesta terça-feira (12), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) lamentou a situação da educação brasileira. Ele afirmou que a qualidade da educação continua ruim ou pode até ter piorado na comparação com 2006 — ano em que o senador escreveu um texto defendendo escolas com aulas tão atrativas quanto as brincadeiras de rua.

Na opinião do parlamentar, o empenho de muitos que lutaram pela educação no país não teve o efeito desejado.

— Eu fico até pensando se vale a pena tantos discursos, se vale a pena tantas lamúrias, tantas falas de que a educação é prioridade, sem na realidade se praticar a educação com as próprias mãos.

Para Confúcio Moura, só a educação é capaz de promover a inclusão de crianças e os adolescentes.

— Fora disso, serão mais e mais gerações perdidas, dinheiro jogado no balde do lixo, mais alguns milhões de jovens perdidos nas cidades, e uma indústria sem fim de injustiças, delinquências e todas os matizes de violência.