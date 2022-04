Rio inicia vacinação contra gripe de pessoas a partir de 60 anos

A cidade do Rio de Janeiro inicia hoje (11) a vacinação contra a gripe para pessoas com 60 anos ou mais. Essa faixa etária será imunizada até 30 de abril, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Inicialmente, a previsão era vacinar esta semana os idosos com 70 anos ou mais. As pessoas com mais de 60 anos só seriam imunizadas na última semana de abril, mas o município decidiu antecipar o calendário.

Também serão imunizados a partir de hoje os trabalhadores de saúde de qualquer idade. A campanha de vacinação começou na semana passada, atendendo pessoas com 80 anos ou mais e profissionais de saúde idosos.

A meta é vacinar, até 3 de junho, 1,8 milhão de pessoas na cidade, ou 90% da população dos grupos prioritários, que incluem, além de idosos e profissionais de saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, lactantes, pessoas com deficiência, indígenas, doentes crônicos, presos e trabalhadores da educação, sistema penitenciário, portos, segurança, transporte de passageiros e cargas e integrantes das forças armadas.