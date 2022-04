Barra do Guarita apresenta melhor gestão da pandemia na região

Barra do Guarita apresentou um dos mais baixos índices de contágio do estado (Foto: Divulgação)

No momento em que a pandemia está cada vez mais controlada e os municípios comemoram o fato de não ter nenhuma pessoa internada pelo Vírus da Covid-19, e em alguns casos nenhuma pessoa infectada, os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que o município de Barra do Guarita realizou umas das melhores gestões da doença até aqui entre os municípios da região e do estado.

Para analisar os dados matematicamente e não criar distinção entre municípios maiores e menores, as estatísticas usam a referência de incidência de contágio e da ocorrência de mortes para cada 100 mil habitantes. As informações são do painel de monitoramento da pandemia mantido pela Secretaria Estadual de Saúde.

Desde o inicio da pandemia, Barra do Guarita teve 133 casos confirmados da doença, isso perfaz 4.094,8 casos para cada 100 mil habitantes. O município também teve a confirmação de apenas 8 óbitos que indica 246,3 mortes para cada 100 mil habitantes.

A média do estado de casos confirmados é quase cinco vezes maior do que Barra do Guarita uma vez que foram registradas 20.151,1 diagnóstico positivos para cada 100 mil habitantes. Já em relação aos óbitos o número do estado também é bem superior ao do município que faz fronteira com Santa Catarina, sendo que morreram 344,1 pessoas para cada 100 mil habitantes.

Quando comparado com a microrregião os números de Barra do Guarita também são mais positivos. Tenente Portela por exemplo, registrou 22.439,7 casos para cada 100 mil habitantes, ou seja, acima da média do estado e 281,8 mortes para cada 100 mil.

Em Vista Gaúcha foram 16.731 casos para cada 100 mil e 491,1 óbitos para cada 100 mil habitantes. Três Passos teve 16.912.1 diagnósticos positivos para cada 100 mil habitantes e 288.6 óbitos para cada 100 mil habitantes.

Já o município de Derrubadas registrou 25.561,5 confirmações para cada 100 mil habitantes e 249,6 óbitos no recorte estatístico de 100 mil habitantes.

Ainda não há um estudo cientifico sobre o comportamento da pandemia diante da gestão do poder público, no entanto, especialistas dizem que os municípios que apresentaram melhor eficiência no isolamento de casos ativos e conseguiram uma maior colaboração dos seus cidadãos no cumprimento das normas para o controle da pandemia, como uso de máscaras e disponibilidade de votação, tiveram melhores resultados, até aqui, no computo estatístico da doença.

