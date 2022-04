Senado celebra Dia Internacional da Homeopatia em sessão especial na segunda

O Senado promove nesta segunda-feira (11), às 10h, uma sessão especial remota para comemorar o Dia Internacional da Homeopatia. O requerimento para a sessão (RQS 238/2022) foi apresentado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Comemorada internacionalmente em 10 de abril, a data lembra o aniversa?rio de Samuel Hahnemann, me?dico alema?o fundador da homeopatia, prática integrativa criada em 1796 e trazida ao Brasil em 1840. De acordo com Nelsinho Trad, o Brasil é o segundo país do mundo em número de médicos homeopatas, sendo a especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) desde 1980 e ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2006.

No requerimento, o senador explica ainda que a prática utiliza pequenas doses de substa?ncias que estimulam o corpo a reagir contra a doenc?a, promovendo a cura da pro?pria enfermidade, em vez de tratar apenas os sintomas. A terapia, de acordo com ele, na?o expo?e o paciente a? toxicidade das drogas medicamentosas.

“A homeopatia e? um me?todo baseado no 'princi?pio dos semelhantes', que objetiva fortalecer e otimizar a homeostase (o nosso poder de autocura), partindo da premissa de que qualquer sintoma causado por uma substa?ncia em altas doses numa pessoa sauda?vel promovera? resposta de cura se administrada em doses mi?nimas em pessoas doentes cujos sintomas sejam semelhantes aos da substa?ncia”, explica.