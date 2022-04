Indicado para a Anvisa é confirmado no Plenário

O advogado Daniel Meirelles Fernandes Pereira foi confirmado pelo Plenário do Senado, nesta quinta-feira (7), para ocupar um cargo na diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele foi aprovado com 38 votos a favor e cinco contrários, além de uma abstenção (MSG 26/2022). Pereira já havia sido sabatinado e aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), na terça-feira (5).

Meirelles é hoje assessor especial do Ministério da Saúde e substituto eventual do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento. Em sua trajetória, destacam-se os cargos ocupados na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), onde foi diretor-adjunto de Desenvolvimento Setorial e coordenador de Ajuste de Conduta. Ele também é conselheiro do Grupo Hospitalar Conceição (RS).

Sua indicação foi relatada pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC). No Plenário, Petecão defendeu o nome de Daniel Pereira e disse que se trata de um profissional “muito preparado, com um belíssimo currículo e que com certeza ajudará muito a Anvisa”.