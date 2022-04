Plínio pede instalação da CPI das ONGs

Na sessão deliberativa desta quinta-feira (7), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) se pronunciou pedindo a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs que atuam na Amazônia. Plinio, autor do requerimento para a criação da CPI, leu a carta que recebeu dos indígenas da etnia Baniwa e afirmou que é “necessário investigar as más ONGs”.

Na carta lida pelo parlamentar, representantes da etnia Baniwa da Comunidade Castelo Branco, no município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, escreveram que buscam autonomia na sua representação e que “não irão aceitar que oportunistas, indígenas ou não, falem por eles''. Escreveram ainda que os povos indígenas não são todos iguais e não querem as mesmas coisas, para que ONGs possam falar por todos.

Plínio disse concordar com tudo que leu na carta e defendeu que as denúncias sejam investigadas no Senado.

— Não queremos demonizar as boas ONGs, a ideia é fiscalizar essas pessoas que se aproveitam dessas comunidades. É necessário a instalação da CPI para mostrarmos a cara de pau que permeia tudo que se diz à respeito da Amazônia. Os índios não querem e não precisam de tutor, eles querem caminhar com seus próprios passos e entre suas próprias riquezas — afirmou.

Por Ana Paula Marques, sob supervisão de Patrícia Oliveira.