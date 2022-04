Confúcio alerta que pós-pandemia aumentou violência nas escolas

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) informou que a Comissão de Educação vai realizar uma audiência pública para discutir a violência nas escolas no pós-pandemia - Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) informou, em pronunciamento nesta quinta-feira (7), que a Comissão de Educação está providenciando uma audiência pública com especialistas para discutir a violência nas escolas no pós-pandemia, com a retomada das aulas presenciais.

— Desacostumados do convívio com os colegas, a agressividade, a hostilidade e a falta de camaradagem têm sido a tônica verificada pelos professores e pelos diretores de escola — lamentou.

Confúcio afirmou que a violência também é uma realidade nas famílias, incluindo o feminicídio, por causa do aumento do convívio de seus integrantes em virtude da pandemia.

Consumo de medicamentos

O senador também chamou a atenção para o que ele classificou de 'problema de saúde pública': o aumento da venda e do consumo de medicamentos calmantes e antidepressivos, por causa da pandemia.

Segundo ele, esses remédios estão provocando doenças nas pessoas que os buscam para solucionar problemas de insônia que deveriam ser combatidos como antigamente, na época dos pais e avós, pelo consumo de chás.

— Esses antidepressivos, dentre eles o Rivotril e os diazepínicos e outros tantos remédios usados largamente hoje em dia, logo logo provocam dependência e as pessoas ficam como zumbis na noite. Um exemplo típico de dependência rápida e fácil é do zolpidem. A pessoa toma um remedinho à noite, para ajudar a dormir e conciliar o sono, amanhã ele toma dois, daí a pouco, cinco, daí a pouco toma 20 comprimidos à noite e fica perambulando pela casa, conversando com o passado, os ancestrais, pais e avós, como se estivessem ali presentes — alertou.