Girão pede sessão de debates temáticos com ministro Alexandre de Moraes

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) reiterou, em pronunciamento nesta quinta-feira (7), que apresentou um requerimento para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes seja convidado para uma sessão de debates temáticos sobre os inquéritos que investigam a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário. Ele informou que o requerimento (RQS 242/2022) foi assinado por 34 senadores. Girão, defendeu o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes.

— O STF é muito importante para a democracia, para a República. Mas é preciso lembrar que todos eles [os ministros do Supremo Tribunal Federal] tiveram de ser sabatinados e aprovados nesta Casa. Nós temos a chance, no meu modo de entender, de recuperar a imagem do Senado diante da sociedade.

Girão pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que coloque o requerimento na pauta de votações desta quinta-feira. Em resposta, Pacheco afirmou que o pedido não tem a unanimidade necessária e será analisado posteriormente.

Futebol

Girão também destacou, durante seu pronunciamento, que esta é uma semana muito especial para o futebol cearense, já que o Fortaleza Esporte Clube conquistou a Copa do Nordeste e estreia nesta quinta-feira na Copa Libertadores da América, enquanto o Ceará Sporting Club participa da Copa Sul-Americana. Para o senador, esse resultado não é fruto do acaso, e sim de gestões competentes, transparentes e principalmente éticas.

— Digo isso porque esses dois grandes times, com imensas torcidas, investiram na cultura da paz, do respeito ao próximo. Adversário sim, inimigo jamais — declarou o senador.