Senado aprova indicação de fundador do SAMU para a ANS

O Plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira (7), a indicação do médico Jorge Antônio Aquino Lopes para uma diretoria na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (MSF 23/2022). Lopes participou da instalação do primeiro Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Brasil, no Rio de Janeiro.

O médico contou sua experiência à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) quando foi sabatinado, na última terça-feira (5).

— Fui fundador do primeiro SAMU do Brasil. Na oportunidade discutimos inclusive o nome e que número de telefone iria ganhar. Inauguramos esse primeiro SAMU no bairro de Campo Grande e Santa Cruz, zone oeste do Rio de Janeiro — relatou.

Lopes é formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e trabalha desde 1990 como médico da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (RJ). Foi diretor do hospital do Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso). Ele assumirá um mandato de 5 anos na ANS, que cuida da regulação do setor de planos de saúde.

A indicação recebeu 39 votos favoráveis e 4 contrários, e houve uma abstenção. O relator foi o senador Sérgio Petecão (PSD-AC).