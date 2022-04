Senadores aprovam voto de pesar pela morte de Garibaldi Alves

O Senado aprovou nesta quinta-feira (7) voto de pesar pela morte do ex-senador Garibaldi Alves, pai do também ex-senador Garibaldi Alves Filho. Ele morreu na madrugada desta quinta-feira, em Natal, aos 98 anos. O voto de pesar foi solicitado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

— Em nome do PSD, nós gostaríamos de encaminhar uma moção de pesar pelo falecimento de Garibaldi Alves, ex-governador, ex-senador e pai do nosso querido colega e ex-senador Garibaldi Alves Filho.

Segundo nota divulgada por Garibaldi Alves Filho, o pai faleceu por causas naturais por volta das 4h30, em casa. O velório está sendo feito no cemitério Morada da Paz, em Emaús, região metropolitana de Natal, e o sepultamento está previsto para as 18h no mesmo local.

Ele deixa quatro filhos, dez netos, 15 bisnetos e uma trineta. Ao aprovar o voto de pesar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou de seu trabalho ao lado do deputado federal Walter Alves (MDB-RN), neto de Garibaldi Alves, e manifestou os sentimentos à família.

— Gostaria de externar os nossos mais profundos sentimentos pelo falecimento, em especial ao meu colega na Câmara dos Deputados Walter Alves, Waltinho, como era carinhosamente chamado por nós. Fica esse registro de pesar e de sentimentos para toda a família.

Os senadores Jean Paul Prates (PT-RN) e Eduardo Braga (MDB-AM) também expressaram condolências à família.

— É um político de escol, um grande político do estado do Rio Grande do Norte, que hoje deixa sua família enlutada. Queremos, aqui, em nome do MDB, prestar nosso voto de pesar ao colega Garibaldi Alves Filho, à sua família, aos amigos, a todos do Rio Grande do Norte, pela perda desse grande brasileiro — disse Eduardo Braga.