Aprovada recondução de Symone Araújo à diretoria da ANP

Por 40 votos favoráveis, um contrário e duas abstenções, o Senado aprovou, nesta quinta-feira (7), a recondução de Symone Christine de Santana Araújo ao cargo de diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A aprovação da indicação será comunicada à Presidência da República.

Em Plenário, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) destacou a atuação profissional da indicada, que é servidora pública, graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela mesma instituição, doutora em manejo de recursos naturais pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

— Tive a honra de ser relator da indicada e sei do excelente currículo que ela possui, além da imensa experiência profissional, o que tira qualquer dúvida sobre sua capacidade para exercer o cargo de diretora a ANP — afirmou o relator.

A diretora está em exercício na agência desde novembro de 2020, sendo responsável pela Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP), Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP), Superintendência de Biocombustíveis e de Qualidade de Produtos (SBQ), tendo vinculado o Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas (CPT), e Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI), e pelos Núcleos Regionais de Fiscalização do Abastecimento.

A ANP, é o órgão regulador das atividades que integram as indústrias de petróleo e gás natural e de biocombustíveis no Brasil. Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, é a autarquia federal responsável pela execução da política nacional para esses setores, com foco na garantia do abastecimento de combustíveis e na defesa dos interesses dos consumidores.

Desde 2004, Symone Araújo é integrante da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental no Ministério de Minas e Energia, onde, em 2009, assumiu a diretoria do Departamento de Gás Natural. Ao longo de sua carreira, também atuou nos Conselhos Fiscais da Petrobras, da Pré-Sal Petróleo S.A.(PPSA) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Ela iniciou como técnica de nível superior na Delegacia do Ministério da Educação em Sergipe e depois na Fundação Universidade Federal de Sergipe. Foi professora em cursos de graduação e pós-graduação.

A indicação de Symone Araújo já havia sido aprovada na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) na quarta (6).