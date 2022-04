Paim cobra votação do projeto que torna feriado o Dia da Consciência Negra

O senador Paulo Paim (PT-RS) cobrou, em pronunciamento nesta quinta-feira (7), a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do PLS 482/2017, que torna feriado nacional o dia 20 de novembro, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra.

O texto, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi aprovado pelo Senado em 2021, lembrou Paim.

— Aprovar esse feriado nacional é também, na prática, implantar as leis (10.639/2003 e 11.645/2008), que incluíram no currículo da rede de ensino as disciplinas História e Cultura Indígena e Afrobrasileira — disse.

Paim aproveitou para lembrar que a Sociedade Floresta Aurora, de Porto Alegre, completa 150 anos de fundação no dia 31 de dezembro. Paim destacou que essa foi a primeira entidade de negras e negros criada no Rio Grande do Sul e tinha como objetivo dar apoio às pessoas escravizadas nos primeiros passos após a libertação, na busca por moradia e acesso à alimentação e outras ações necessárias à promoção da igualdade racial.

— A Sociedade Floresta Aurora continua ativa até os dias de hoje e tem como um dos membros o único líder vivo do grupo que criou o Dia Nacional da Consciência Negra, doutor Antônio Carlos Cortês, parceiro de Oliveira Silveira, de Ilmo da Silva, de Vilmar Nunes, de Jorge Antônio dos Santos e de Luís Paulo Assis Santos na criação dessa nobre data — lembrou.

Por fim, Paulo Paim chamou a atenção para o aumento do número de casos de dengue no país, quando se comparam os números referentes aos três primeiros meses deste ano com os do ano passado. Em 2022, foram 259 mil casos, número 72% mais elevado que no mesmo período de 2021.

— No combate à covid-19, houve muitos atrapalhos, que resultaram inclusive numa CPI. A própria Anistia Internacional comenta isso. Espero, eu, que não se cometa o mesmo erro. Espero que não faltem políticas públicas de saúde — afirmou.