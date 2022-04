Plenário confirma novo ouvidor-geral para a Agência Nacional de Águas

Com 38 votos a favor, 3 contrários e 3 abstenções, foi aprovada no Plenário do Senado a indicação de Ricardo Medeiros de Andrade (MSF 14/2022) para o cargo de ouvidor-geral da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Ele é ex-diretor da agência reguladora. A aprovação será comunicada ao presidente da República, a quem cabe a nomeação.

O relator da indicação foi o senador Jean Paul Prates (PT-RN), que deu parecer favorável. O senador afirmou que o indicado tem “grande experiência na ANA” e é “amplamente capaz” de exercer o novo cargo, visto que “é envolvido com a questão hídrica há décadas”.

Andrade tem 58 anos e é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Na ANA, entre outras atividades, foi diretor-supervisor da área de gestão de recursos hídricos.

Ele foi sabatinado na Comissão de Meio Ambiente (CMA) na quarta-feira (6). No mesmo dia, à noite, o Plenário do Senado aprovou Filipe Cunha e Maurício Abjaodi para a diretoria da ANA; e Veronica Rios para o cargo de diretora-presidente da ANA.