Senado aprova Agnes Maria de Aragão da Costa para diretora na Aneel

O Plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira (7), a indicação de Agnes Maria de Aragão da Costa para diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Foram 31 votos favoráveis e oito contrários, mais duas abstenções. A votação da indicada foi iniciada na sessão do dia anterior, mas não foi concluída por falta de quórum.

A indicação (MSF 36/2022) havia sido aprovada pela Comissão de Infraestrutura na última quarta-feira (6), com relatório favorável do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), como parte do esforço concentrado presencial do Senado.

Mestre em energia pela Universidade de São Paulo (2006), Agnes atualmente é chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia (MME) e preside o Conselho Fiscal da Petrobras. DE 2005 a 2019 foi assessora especial em assuntos econômicos do ministro de Minas e Energia.

Graduada em economia (Universidade Federal do Rio de Janeiro – 2002), é especialista em economia de energia e de mineração e integrou o Conselho de Administração da Norte Energia S.A. e o Conselho Fiscal da Eletrobras. Este último ela presidiu de 2017 a 2019. Entre 2014 e 2015 foi membro dos Conselhos de Administração da Eletrobras Distribuição Alagoas e da Eletrobras Distribuição Piauí.