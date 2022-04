Jorginho diz que convite a Alexandre de Moraes não é provocação ao STF

O senador Jorginho Mello (PL-SC) defendeu a votação do requerimento para que o Senado receba, em uma sessão de debates, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. - Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Jorginho Mello (PL-SC) defendeu, em pronunciamento nesta quarta-feira (6), a votação do Requerimento 242/2022 para que o Senado receba, em uma sessão de debates, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. De autoria de Eduardo Girão (Podemos-CE), a proposta pede que o ministro esclareça questões sobre os inquéritos que investigam a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário. Para Jorginho, o convite não é “uma provocação” ao STF.

— Essa conversa de que vai machucar, de que vai ferir a relação entre os Poderes, isso é conversa mole. Acho que a gente precisa ter coragem de dar uma demonstração de que o Senado da República quer que ele venha aqui e diga como é que fez, como é que deixou de fazer, porque se ele está respaldado, se está dentro da Constituição, não tem dificuldade nenhuma em vir aqui — argumentou, reforçando que o requerimento é “um convite respeitoso”.

Jorginho justificou o que classificou como “forçação de barra” pela vinda de Alexandre de Moraes, afirmando que o Senado precisa dizer ao Supremo que o respeita, desde que a recíproca seja verdadeira.

O senador também cumprimentou o colega Roberto Rocha (PTB-MA), pelo trabalho na relatoria da PEC 110/2019, da reforma tributária. Segundo Jorginho, o Brasil precisa de uma reforma que facilite a vida do setor produtivo e que recupere o emprego no país.