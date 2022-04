Aprovadas indicações de Filipe Cunha e Maurício Abijaodi para a ANA

O Senado aprovou nesta quarta-feira (6) as indicações de Filipe de Mello Sampaio Cunha e de Maurício Abijaodi Lopes de Vasconcellos para a diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A aprovação das indicações será comunicada à Presidência da República.

Aprovado por 42 votos favoráveis, nove contrários e duas abstenções, Filipe Cunha foi indicado (MSF 18/2022) para ocupar a vaga decorrente do término do mandato de Oscar de Moraes Cordeiro Netto, em 15 de janeiro de 2022.

Por sua vez, a indicação de Maurício Abijaodi (MSF 21/2022), que irá ocupar a vaga decorrente do término do mandato de Marcelo Cruz, foi aprovada por 39 votos favoráveis, cinco contrários e duas abstenções.

Os indicados já haviam sido sabatinados e aprovados, nesta mesma quarta-feira, na Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado.

Analista em Gestão Pública do Ministério Público da União, Filipe Cunha é graduado em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB) e possui especializações em gestão pública pela Faculdade Fortium e em Gestão das Águas e Sustentabilidade dos Recursos Hídricos no Brasil pela Faculdade Unyleya. Desde agosto de 2020, ele é gerente de projetos na Assessoria Especial de Relações Institucionais do Gabinete do ministro da Economia. Filipe também atuou como assessor-chefe substituto da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica do Ministério Público do Trabalho.

Mauricio Abijaodi, que tem doutorado em direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e mestrado em economia pela Universidade de Brasília (UnB), é procurador federal. A partir de julho de 2018, passou a atuar como corregedor da ANA, função que vem exercendo desde então.