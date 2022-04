Zenaide: necessidades básicas do povo devem ser prioridade do Senado

A senadora Zenaide Maia (PROS-RN) comentou, em pronunciamento nesta quarta-feira (6), o requerimento (RQS 242/2022) para que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes compareça ao Senado para esclarecer inquéritos relatados por ele que investigam a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário.



— Quando se fala em democracia, diz-se: governo do povo para o povo. O povo não clama por ministro do Supremo; o povo clama, o povo implora por emprego, o povo implora por um teto para abrigar as suas famílias, o povo implora pela redução da inflação para que o pai de família e a mãe de família possam comprar um botijão de gás e o alimento para alimentar seus filhos — afirmou.



De acordo com Zenaide, nos cartões de crédito e nos cheques especiais, os bancos continuam extorquindo as famílias brasileiras com juros de até 400% ao ano. Disse ainda que o Estado brasileiro não oferece saúde e educação públicas de qualidade e que há no país hoje milhões de pessoas passando fome.



— Cadê os alimentos? Enquanto a gente está falando aqui, há 20 milhões de famílias com fome. E nós estamos aqui discutindo um requerimento e querendo falar de uma democracia em que, por enquanto, a gente não está vendo nada pelo povo — questionou.