Senado aprova juiz trabalhista para o CNJ

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (6) a indicação do juiz trabalhista Giovanni Olsson para um assento no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O ofício com a sua indicação é o OFS 3/2022. Ele teve 55 votos favoráveis e nenhum contrário, e houve uma abstenção.

Um dia antes, na terça-feira (5), Olsson teve seu nome aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, onde ele foi sabatinado.

Olsson foi indicado na cota destinada ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). Está na magistratura desde 1996 e atualmente é juiz do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Chapecó (SC).

O Conselho Nacional de Justiça é o órgão fiscalizador do Poder Judiciário. É composto por 15 membros com mandato de dois anos (sendo permitida uma recondução). Os membros são escolhidos entre juízes, desembargadores, procuradores, advogados e cidadãos com notório saber jurídico. O CNJ é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

A indicação de Giovanni Olsson teve como relator o senador Marcelo Castro (MDB-PI).