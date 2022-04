Carlos Viana destaca a atuação do governo Bolsonaro na pandemia

Segundo o senador Carlos Viana (PL-MG) o governo federal foi determinante entregou uma economia com a dívida-PIB entre as mais controladas dos últimos 20 anos - Roque de Sá/Agência Senado

O líder do governo no Senado, Carlos Viana (PL-MG), destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (6), a atuação do governo federal durante a pandemia do coronavírus e afirmou que as falas do presidente Jair Bolsonaro estão sendo tiradas de contexto para confundir a população brasileira em ano eleitoral.

Segundo o senador, mesmo enfrentando a pior crise sanitária do país, o desempenho do governo federal foi determinante para entregar uma economia com a dívida-PIB entre as mais controladas dos últimos 20 anos. Ele ressaltou que a arrecadação no país não caiu e o desemprego está cedendo a cada semana e isso não está sendo divulgado para a população.

Carlos Viana (PL-MG) também disse que "narrativas" são fabricadas para deixar a população confusa em ano de eleição, mas os resultados apresentados pelo governo federal são diferentes daquilo que é falado nos discursos.

— O Brasil cresceu 4,6 % no ano passado. Um país que tem um PIB superior a três trilhões crescer 4,6 % e recuperar um ano inteiro de covid é um país que está no caminho certo. É uma economia que está dando respostas ao mundo. E nada, muito dificilmente o Brasil deixará de crescer este ano entre 5,5% e 6%, com base no que temos nos números do ano passado. As exportações, todas elas em crescimento — afirmou o senador.