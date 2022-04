Carlos Portinho comemora crescimento do Partido Liberal

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) comemorou, em pronunciamento nesta quarta-feira (6), o crescimento do Partido Liberal no Senado. Ele disse que ingressou no partido quando havia apenas dois senadores, Jorginho Mello (SC) e Wellington Fagundes (MT).



— A eles me filiei, sendo o terceiro senador. E hoje o PL alcança nove senadores nesta Casa, a terceira maior representação do Senado Federal. É o partido que, no Rio de Janeiro, tem os três senadores filiados, além do governador.



Portinho lembrou que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e o governador do Rio, Cláudio Castro, também são filiados ao PL. Disse ainda que o partido mostra que tem as suas bases nos estados, nos municípios, com capilaridade, e com isso se prepara para a disputa eleitoral deste ano.



— Vitória de todos nós integrantes do PL, vitória do presidente Valdemar [Costa Neto], que conduziu essa costura, essa articulação. Só aqui no Senado alcançamos nove senadores, mas, principalmente, na Câmara dos Deputados alcançamos um número expressivo, que nos torna a maior bancada, cujo líder é o deputado Altineu Côrtes, do Rio de Janeiro, que lá lidera 78 deputados federais. Vida longa ao Partido Liberal.