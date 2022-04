Rogério Carvalho defende o ministro Alexandre de Moraes

O senador Rogério Carvalho (PT-SE), em pronunciamento nesta quarta-feira (6), manifestou apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele declarou que a atuação do ministro é importante para combater as agressões às instituições democráticas do país.

O senador afirmou que o Requerimento 242/2022, do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), para ouvir o ministro do STF sobre os inquéritos que investigam a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário, é uma tentativa de intimidar Alexandre de Moraes. Para Rogério, o Senado não deve patrocinar nenhum tipo de ação que reforce a atuação contra a democracia.

Segundo Rogério, depois que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender pessoas que foram às redes sociais ameaçar o símbolo do Poder Judiciário brasileiro, a atuação desses grupos diminuiu. Para o senador, pretende-se desgastar a imagem do ministro às vésperas de uma eleição.

— A agressão às instituições para confundir o eleitorado, para enfraquecer o debate democrático, não pode prevalecer neste momento da história do país, em que é possível retomar o rumo da construção de um país grande, de um país reconhecido no mundo inteiro, de um país que volte a ser um grande protagonista das relações externas, um grande protagonista internacional — afirmou.