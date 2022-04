Humberto Costa critica convite a ministro do STF para dar explicações

O senador Humberto Costa (PT-PE) qualificou como uma tentativa de fragilizar o Supremo Tribunal Federal o requerimento para que o ministro Alexandre de Moraes seja convidado a comparecer ao Senado para dar explicações sobre os inquéritos sob sua relatoria que investigam a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário.

— Esse requerimento não faz nenhum sentido, é muito mais uma forma de nós tentarmos aquilo que o Presidente da República sempre fez: tentar quebrar a independência e a autonomia dos Poderes constituídos. Não cabe ao Congresso Nacional esse tipo de intervenção — afirmou.

Em pronunciamento nesta quarta-feira (6), Humberto Costa manifestou seu respeito ao Supremo Tribunal Federal e, especialmente, ao ministro Alexandre de Moraes, que, na sua opinião, tem tido "a coragem cívica de enfrentar aqueles que querem transformar o Brasil num processo em que a mentira, o discurso do ódio, a utilização do dinheiro público para atacar a dignidade das pessoas é uma prática do dia a dia”.

Para o parlamentar pernambucano, os senadores que defendem a democracia não votarão a favor do requerimento — “aqueles senadores que, ao contrário dos que estão aqui apresentando este requerimento, reclamam quando um parlamentar defende a tortura, debocha de quem foi torturado”.