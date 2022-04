Indicado para o CNJ é confirmado no Plenário

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (6), o nome do advogado Marcello Terto e Silva para compor o Conselho Nacional da Justiça (CNJ), na vaga indicada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Foram 53 votos a favor e três contrários, além de duas abstenções.

Marcello Silva já havia sido aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), na terça-feira (5). Ele nasceu em 1975, em Teresina (PI). Formou-se em direito em 1999, pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub), e é especializado em direito público e processo civil. Já atuou em escritórios particulares e na Procuradoria Geral do Estado de Goiás.

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) foi o relator da indicação de Marcello Silva na CCJ (OFS 1/2022). No Plenário, ele disse que a OAB não poderia ter indicado nome melhor e destacou a competência, o currículo e a vasta experiência profissional do indicado.