Centro Integrado de Enfrentamento à Dengue é instituído define ações para prevenção da doença no Oeste

Representantes do Centro Integrado de Enfrentamento à Dengue definiram uma série de iniciativas para prevenção da doença no Oeste. Entre as recomendações estão a periodicidade dos encontros entre os integrantes e a divisão das responsabilidades. Em reunião nesta quarta, 6 de abril, secretário de Estado da Saúde e prefeitos e secretários das cidades em condição de epidemia pactuaram ações a serem intensificadas pelos municípios, como controle vetorial, o manejo clínico e a vigilância dos casos suspeitos.

"É de fundamental importância neste momento a adoção de medidas preventivas para estancar a proliferação do vetor, por isso a criação de salas de situação e a recomendação de decreto de situação de emergência nos municípios que se encontram em epidemia. Além disso, é preciso construir uma força-tarefa robusta na contenção da dengue no estado", destaca o secretário interino de Estado da Saúde, Alexandre Lencina Fagundes.

A partir de agora, os integrantes do Centro Integrado se reunirão semanalmente. Ficou acordado que os municípios serão responsáveis por implementar e operacionalizar as ações discutidas, reportando os dados e as dificuldades para o Centro Integrado. "O principal objetivo neste momento é diminuir a velocidade da transmissão e evitar mais óbitos por dengue”, explica João Augusto Brancher Fuck, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC).

Cenário epidemiológico

Desde o início do ano, Santa Catarina vem registrando um aumento expressivo nos casos de dengue. Todas as sextas-feiras, um boletim epidemiológico é divulgado pela DIVE, apresentando o cenário estadual da doença.

“Os dados do boletim utilizam as informações oficiais inseridas no sistema de informação. Assim, é importante que os municípios insiram nesse sistema os dados dos casos suspeitos e confirmados. Até agora, o estado já registra 16 municípios em epidemia de dengue e a transmissão da doença é registrada em 51 municípios ”, alerta Ivânia Folster, gerente de zoonoses da Diretoria.

Foram registrados até agora 5.478 casos de dengue em SC, sendo que 4.156 (76%) são autóctones, ou seja, a infecção ocorreu no território catarinense. No total, já foram confirmados oito óbitos pela doença e nove permanecem em investigação pelas Secretarias Municipais de Saúde, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Os 8 óbitos por dengue confirmados em 2022 residiam em:

Criciúma (01 - importado)

Brusque (01)

Caibi (01)

Chapecó (02)

Itá (01)

Romelândia (01)

Xanxerê (01)

Os 9 casos em investigação:

Ascurra (01)

Blumenau (01)

Chapecó (01)

Guaraciaba (01)

Joinville (01)

Maravilha (01)

Palmitos (01)

Seara (02)

Sinais e sintomas

A transmissão da dengue acontece durante a picada da fêmea do mosquitoAedes aegyptiinfectado com vírus. Após a picada, os sintomas podem surgir entre quatro a 10 dias.

A primeira manifestação da dengue, normalmente, é a febre alta (39° a 40°C) de início abrupto, que tem duração de dois a sete dias, associada à dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. Manchas pelo corpo estão presentes em 50% dos casos, podendo atingir face, tronco, braços e pernas. Perda de apetite, náuseas e vômitos também podem estar presentes.

Ao apresentar sinais e sintomas, deve-se procurar atendimento médico para evitar o agravamento do quadro.

saiba mais sobre como ajudar no controle do mosquitoAedes aegypti