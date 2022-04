Plenário aprova votos de aplauso

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (6), dois requerimentos de voto de aplauso. O primeiro homenageia o grupo empresarial J. Chagas, do estado do Mato Grosso do Sul. O voto foi requerido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

O senador elogiou o trabalho desenvolvido pelo grupo, que, segundo ele, já tem dez lojas no estado e gera quase mil empregos diretos. Nelsinho afirmou também que o grupo empresarial usa “práticas ambientais corretas”, como a energia fotovoltaica, e “fortalece a economia local”.

O segundo voto de aplauso aprovado foi requerido pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR) para homenagear Lenilde Ramos e João Carlos Estevão de Andrade. Lenilde escreveu o livro João da Moto, a vida não impõe limites, sobre João Carlos, que nasceu com paralisia cerebral e conquistou mobilidade usando bicicletas, mobiletes e motos.