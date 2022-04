Heinze apoia convite a Alexandre de Moraes para esclarecer inquéritos

O senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) disse nesta quarta-feira (6) que o Senado precisa se impor diante do que ele considera mais uma arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra o deputado Daniel Silveira. Heinze disse que a atitude de Moraes de determinar a colocação de tornozeleira eletrônica no deputado, somada a outros atos praticados pelo ministro, deixa claro que a sua atuação jurídica não reconhece limites.



— Não estou defendendo as ações do deputado Daniel Silveira, que deveria responder, no mínimo, à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, mas sou contra a arbitrariedade cometida por um ministro do STF — afirmou.



Heinze disse ter assinado o requerimento (RQS 242/2022), encabeçado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE), para que o ministro Alexandre de Moraes compareça ao Senado para esclarecer os inquéritos sob sua relatoria que investigam a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário.



— Nós, senadores, estamos unidos para defender o Estado democrático de direito e o exercício das liberdades de todo e qualquer cidadão. Não vamos e não podemos permitir que rasguem a nossa Constituição e se sobreponham à verdadeira democracia — argumentou.