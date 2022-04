Bittar critica posicionamentos do ex-presidente Lula

Durante a sessão deliberativa desta quarta-feira (6), o senador Marcio Bittar (PSL-AC) criticou posicionamentos recentes do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar se referiu de forma irônica às manifestações do candidato à presidência em 2022 dizendo "reconhecer a coragem" do ex- presidente de defender questões relacionadas à política de reestatização e o aborto.

— Ele defende a revogação de reformas, como a reforma da previdência. Defende que a reforma trabalhista tem que ser revista. Defende o controle social da mídia que ao meu ver é uma tentativa de cercear a livre iniciativa da mídia. E agora ele diz que todo mundo deveria ter direito ao aborto, é um direito dele pensar assim, mas quero deixar minha posição que é totalmente contraria a isso. A mulher é sim dona de seu corpo, assim como os homens , mas não ao outro corpo que por ventura foi gerado e só pode ser gerado por um homem e uma mulher.

O senador declarou ter assinado o requerimento do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) para ouvir o ministro Alexandre de Moraes e prestou seu apoio ao convite para que possa ser esclarecidas as ações do ministro.

— Não sou advogado mas parece muito esquisito que alguém, se sentindo ofendido, possa abrir um processo, conduzir o processo e condenar. Me pauto por textos de juristas que dizem que isso é uma clara aberração e usurpação de poder.

Por Ana Paula Marques, sob supervisão de Patrícia Oliveira.