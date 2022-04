Plinio defende a diminuição do mandato de ministros do STF para 10 anos.

Na sessão deliberativa desta quarta-feira (6), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a defender o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Plínio destacou, ainda, o substitutivo do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) à PEC 35/2015 , que propõe a diminuição do mandato de ministros para 10 anos.