Fabio Garcia toma posse como senador por Mato Grosso

O empresário Fabio Paulino Garcia foi empossado, nesta quarta-feira (6), no mandato de senador, por conta do afastamento temporário do titular do cargo, senador Jayme Campos (DEM-MT). Nascido em Brasília, Fabio Garcia integrará a bancada do União Brasil por Mato Grosso. Ele foi conduzido em Plenário pelos senadores Marcio Bittar (PSL-AC), Álvaro Dias (Podemos-PR) e Plínio Valério (PSDB-AM), e sua posse foi acompanhada por vários prefeitos de Mato Grosso.

Em seu discurso de posse, Fabio Garcia se apresentou como “um jovem cuiabano” que chega à Casa com a esperança de contribuir para um futuro melhor aos brasileiros. Ele mencionou o desafio de simplificar e desburocratizar o sistema tributário brasileiro, diminuir o tamanho do Estado e enfrentar a desigualdade social, e condenou a polarização ideológica.

— Não contem comigo para dividir ainda mais este nosso país. Não contem comigo para antecipar aqui o processo eleitoral. Contem comigo para construirmos juntos um projeto moderno para o Brasil, capaz de recolocar a economia nacional nos trilhos e que seja capaz de nos ajudar a fazer os verdadeiros enfrentamentos de que este país tanto precisa — declarou.

Em aparte, Marcio Bittar cumprimentou a disposição de Garcia de reduzir o tamanho da máquina pública.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou de sua convivência com o novo senador quando ambos eram deputados federais.

— Um então deputado vocacionado para a causa pública, defensor aguerrido das causas e dos temas relativos ao seu estado. O seu vigor de juventude, de fato, faz de Vossa Excelência um político muito diferenciado, em especial pela sua formação, pela sua qualidade, por sua educação sempre reconhecida por todos, o seu trato sempre cortês com todos, de modo que esta Casa se alegra muito de recebê-lo — resumiu.

A posse de Fabio Garcia foi precedida da votação simbólica dos dois requerimentos de licença de Jayme Campos, por motivos de saúde e particular. A licença será de 121 dias, encerrando-se em 29 de julho.