Em Nova Prata, governador Ranolfo dá início a obras de ampliação de hospital

Recursos serão destinados para construção do novo pronto atendimento do hospital São João Batista - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O hospital São João Batista, de Nova Prata, na Serra, é um dos contemplados pelo Avançar na Saúde, com investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado. O governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram, nesta quarta-feira (6/4), da cerimônia que marcou o início das melhorias no serviço. Essa foi a primeira viagem ao interior realizada por Ranolfo como governador.

Os investimentos fazem parte da segunda fase do Avançar na Saúde, programa do governo do Estado para qualificar e ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). No hospital São João Batista, os recursos são destinados para construção do novo pronto atendimento (porta de entrada de urgência e emergência). Os recursos foram repassados ao hospital ainda nesta quarta (6). A solenidade contou com descerramento da placa e com a autorização do governador para que as máquinas pudessem começar a operar.

“Esse investimento é um sonho antigo da comunidade de Nova Prata. Será um diferencial para a região, e isso tudo se dá graças ao nosso programa Avançar. As reformas estruturantes que fizemos no começo do governo proporcionaram essa colheita de bons frutos. São mais de R$ 6,3 bilhões em investimentos em todas as áreas estratégicas de governo. Esta entrega é um dos exemplos. Só na Saúde, estamos investindo R$ 469 milhões, dos quais R$ 3 milhões são para Nova Prata”, detalhou o governador Ranolfo.

“Esse investimento é um sonho antigo da comunidade de Nova Prata. Será um diferencial para a região", disse Ranolfo - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini Também foram investidos R$ 250 mil na aquisição de equipamentos, como aparelho de ultrassom e dois oxímetros de pulso. Por meio da Consulta Popular, foram investidos R$ 109 mil na compra de equipamentos para lavanderia, um centro de material e esterilização, uma agência transfusional (unidade de hemoterapia) e a maternidade.



O hospital conta com 71 leitos, dos quais 43 destinados ao SUS, distribuídos entre clínicos, cirúrgicos, obstétricos e pediátricos. Também realiza 800 consultas mensais e 200 cirurgias oftalmológicas por ano, além do tratamento de 50 pacientes de hemodiálise, entre outros serviços.

“Para nós, é uma alegria estar aqui. Esse hospital pode não ser tão grande em número de leitos, mas é grande no que faz”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann. “O hospital deu uma resposta muito concreta no período mais difícil da pandemia, e é uma referência em oftalmologia na região”, acrescentou.

Secretária Arita lembrou que, por meio do Avançar, irão R$ 469 milhões para a Saúde: “é a 3ª pasta com maior volume de recursos" - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Ao falar do Avançar, a secretária lembrou que serão investidos R$ 469 milhões na saúde no RS. “É a terceira pasta com maior volume de recursos”, destacou. Nos próximos dias, serão divulgados os hospitais que receberão mais R$ 84 milhões do Cirurgia+, estratégia do governo do Estado para ampliação temporária de acesso à realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos eletivos.

“Estamos todos muito felizes”, disse o prefeito de Nova Prata, Alcione Grazziotin. “Fazemos parte de uma região vital para o Estado, e um programa como o Avançar para nossa região é magnífico”.

Também estiveram presentes os deputados estadual Carlos Búrigo, representando a Assembleia Legislativa, e o deputado federal Giovani Feltes.