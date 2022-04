Situação do IPE Saúde é debatida em audiência pública na Assembleia Legislativa

A estrutura do IPE Saúde, suas fontes de receita e despesa, as ações em curso e outros detalhamentos foram apresentados pelo presidente da instituição, Bruno Jatene, na manhã desta quarta-feira (6/4), durante a audiência pública sobre o tema realizada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. A atividade foi conduzida pelo deputado Dr. Thiago Duarte.



Participaram da audiência deputados e representantes de entidades, como Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Cpers Sindicato, Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul (Femergs) e Federação Sindical dos Servidores Públicos no Estado do Rio Grande do Sul (Fessergs), entre outras.

Os participantes apresentaram questionamentos que foram respondidos por Jatene, em especial em relação às medidas em curso no instituto que se dão em três eixos: reestruturação da despesa, modernização operacional e fontes de financiamento.

Entre os encaminhamentos, houve a sugestão de criação de uma frente parlamentar para a condução do assunto no âmbito da Assembleia Legislativa.