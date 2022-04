Ecovias do Araguaia começa a operar em Goiás e Tocantins

Começou hoje (6) a operação da concessionária Ecovias do Araguaia nas BR-414/080/GO e BR-153/GO/TO. A empresa será responsável pelo empreendimento ao longo de 35 anos, após ter vencido leilão em abril de 2021.

A concessionária terá de investir R$ 14 bilhões nas rodovias. Desse total, R$ 7,8 bilhões serão em investimentos e R$ 6,2 bilhões terão como destino os custos operacionais.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, serão instaladas 19 bases de serviços operacionais ao longo dos 851 quilômetros concedidos.

“A Ecovias terá um canal de atendimento 24 horas e gratuito para solicitação de reboque, ambulância ou assistência mecânica. Todas as obras e serviços realizados atendem ao contrato de concessão da Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)”, informa, em nota, a pasta.

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi a Anápolis para participar da cerimônia de início das operações pela concessionária e conhecer as novas estruturas montadas pela empresa para prestação de serviço de atendimento aos usuários. Caberá à concessionária disponibilizar estruturas e serviços para socorro médico e mecânico.