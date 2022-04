Polícia Civil inaugura 51ª Sala das Margaridas para acolher mulheres vítimas de violência em Nova Petrópolis

A Polícia Civil inaugurou a 51ª Sala das Margaridas no Estado em Nova Petrópolis, na segunda-feira (4/4). As mulheres que procurarem a Delegacia de Polícia do município (rua Frederico Michaelsen, 404), no Centro, terão um espaço de acolhimento especializado disponível.



As Salas das Margaridas são resultado de um projeto cujo objetivo é garantir que mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência se sintam mais à vontade para romper com o ciclo de abusos, em busca de dignidade e de uma nova vida. No espaço, as vítimas recebem o devido acolhimento para registros de ocorrências policiais, solicitação de medidas protetivas de urgência e ações para aplicação da Lei Maria da Penha, evitando que ocorra a revitimização.

Participaram da inauguração a diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, delegada Caroline Bamberg Machado, a diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, delegada Cristiane Machado Pires Ramos, e o titular da DP de Nova Petrópolis, delegado Fábio Idalgo.