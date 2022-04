Pavimentação do Morro de Zimbros avança entre Bombinhas e Porto Belo

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

As obras de pavimentação do Morro de Zimbros avançam a todo vapor entre as cidades de Porto Belo e Bombinhas, no Litoral Norte do estado. Já na próxima temporada de verão, os turistas que visitam uma das mais belas regiões de Santa Catarina terão um segundo acesso asfaltado. Os serviços têm um custo de aproximadamente R$ 8 milhões e contemplam um trecho íngreme de quase três quilômetros de extensão.

Segundo o governador Carlos Moisés, o asfaltamento do Morro de Zimbros representa um caminho alternativo para quem se desloca para Bombinhas. Especialmente durante o verão, longos congestionamentos se formam na entrada da cidade. Com a chegada do asfalto, o caminho será facilitado, especialmente para quem se dirige às praias na parte sul do município.

“Esse foi um compromisso que assumimos e agora está sendo honrado. A pavimentação do morro de Zimbros é essencialmente uma obra de mobilidade urbana. Bombinhas e Porto Belo aguardam por essa interligação há décadas. Estamos trabalhando para que já no próximo verão esse sonho esteja realizado”, diz o governador.

Expectativa pela conclusão da obra

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“Somos uma das cidades mais promissoras do estado. Essa pavimentação representa um acesso seguro para mais da metade dos turistas que chegam. O momento é agradecer por mais esta parceria com o Governo do Estado”, destaca o prefeito.

Do lado de Bombinhas, toda a primeira camada de asfalto já foi colocada. Já na parte de Porto Belo, onde são necessárias obras mais complexas, como a remoção de rochas, está em andamento a colocação da primeira camada de asfalto, assim como o alargamento da pista em alguns trechos. Além da pavimentação do morro, o convênio com o Governo do Estado também garante o asfaltamento das ruas Irineu José Moreira e José Guerreiro Filho, no acesso à parte mais íngreme.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Segundo a deputada estadual Paulinha, que lutou por anos pela pavimentação, os congestionamentos na região provocam perdas econômicas e de vidas, por falta de segurança viária e mobilidade. Ela diz que muitas pessoas já haviam perdido as esperanças de que a obra saísse, porém agora o sonho está sendo realizado.

“O volume de recursos é significativo. Nós não imaginávamos que veríamos essa obra na nossa geração. É muito mais do que uma pavimentação: é algo que mudará o destino de duas comunidades”, afirma a parlamentar.