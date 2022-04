Governador Ranolfo cumpre agenda em Nova Prata nesta quarta, dia 6

O governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, estarão em Nova Prata na tarde desta quarta-feira (6/4) para anunciar investimentos do Avançar na Saúde na ampliação do pronto atendimento do hospital São João Batista.

Em seguida, o governador participará do descerramento de placa sobre as obras.

Ranolfo atenderá a imprensa após o término da solenidade.

Aviso de pauta

O quê: anúncio de investimentos do Avançar na Saúde

Quando: quarta-feira (6/4), às 14h

Onde:

• anúncio do investimento: auditório do Centro Empresarial - av. Cônego Peres, 612 - 2º andar, em Nova Prata

• Descerramento da placa: hospital São João Batista - av. Cônego Peres, 765 - Nova Prata