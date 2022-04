Governador Ranolfo reúne-se com o presidente da Assembleia, Valdeci Oliveira

"Aproveito para reforçar que seguimos com as portas do Executivo abertas”, disse Ranolfo ao presidente da AL, Valdeci Oliveira - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Com o propósito de manter o estreitamento de laços entre as instituições que compõem o Estado, o governador Ranolfo Vieira Júnior reuniu-se, na manhã desta quarta-feira (6/4), com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira. Este foi o primeiro encontro oficial entre os chefes dos dois Poderes após a posse de Ranolfo como governador do Rio Grande do Sul, realizada na última quinta-feira (31/3).

“Reafirmo nosso compromisso com a transparência e o diálogo permanentes. Aproveito para reforçar que seguimos com as portas do Executivo abertas para mantermos essa relação republicana”, afirmou Ranolfo, que também se comprometeu a dar sequência nas conversas com as entidades que representam diversos segmentos.

Secretários de Estado e deputados acompanharam a visita - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Da mesma forma, o presidente do parlamento gaúcho defendeu a manutenção de uma relação com cordialidade e respeitando os processos democráticos.

Acompanharam o encontro o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos; o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa; o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal; os deputados Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia; Mateus Wesp e Juvir Costella.