Inaugurado sistema de tratamento de água Corumbá IV

Foi inaugurado hoje (6) o Sistema Produtor Corumbá IV, que deve abastecer com água tratada cerca de 1,3 milhão de habitantes do Distrito Federal (DF) e de Goiás.

A cerimônia de inauguração ocorreu no final da manhã na Estação de Tratamento de Água Corumbá, em Luziânia (GO) e contou com as presenças dos governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e de Goiás, Ronaldo Caiado.

De acordo com o governo do DF, o Sistema Corumbá vem suprir a necessidade de adoção de novos mananciais de abastecimento de água para a região, diante do crescimento da população.

O novo sistema reforça e amplia o abastecimento de água tratada da região sul do DF, que inclui as cidades de Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Riacho Fundo II, além de áreas em processo de consolidação como o Setor Habitacional Ponte de Terra e o Setor Meirelles.

Além disso, a obra também vai beneficiar indiretamente, toda a parcela oeste do DF e a cidade de Águas Lindas de Goiás, com a geração de excedentes no Sistema Descoberto.

Em Goiás, serão ainda beneficiados os municípios de Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Novo Gama.

A obra foi executada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e a Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). As duas empresas construíram a adutora de água bruta do sistema, composta por uma tubulação de aço com diâmetro de 1,2 metros e capacidade de 2,8 mil litros/segundo.

Segundo o GDF, foram construídos 12,3 quilômetros (km) de tubulação junto à captação de água, sob a responsabilidade da Saneago, e 15,4 km até a Estação de Tratamento de Água Corumbá, executados pela Caesb.