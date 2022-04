TV Brasil Animada é a diversão das crianças pela manhã

A criançada se diverte com a TV Brasil Animada, de segunda a sexta, de 08h15 a 12h, na telinha daTV Brasil. A sessão apresenta uma programação especialmente pensada para a garotada: livre de publicidade e recheada de conteúdo infantil educativo, inclusivo e focado na diversidade e na cidadania brasileira.

Os adolescentes podem curtir seriados no início da tarde, também de segunda a sexta, às 13h, com as séries de sucessoDetetives do Prédio AzuleBugados.

Na TV Brasil Animada, os pequenos curtem várias atrações comoO Show Da Luna, Charlie,O Entrevistador De Coisas,SOS Fada Manu,Poderoso Mike,NinaPerguntadeira. Além dos desenhos, eles aprendem dotes culinários no programaTem Criança na Cozinha.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Aos fins de semana, a turma ainda pode acompanhar as produções infantis aos sábados, entre 09h30 e 11h com maisDetetives do Prédio AzuleValentins.

Referência de conteúdo na televisão aberta, a emissora pública é uma das principais janelas para animações nacionais e conteúdos voltados a esse público. São mais de quatro horas diárias de conteúdo na grade de programação daTV Brasil, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pelaEmpresa Brasil de Comunicação (EBC).

Para assistir a programação daTV Brasil Animada no Rio de Janeiro e Distrito Federal, sintonize o canal 2.1, e em São Paulo, o canal 1.1, todos em sinal digital.

Saiba como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Assista também aos desenhos e séries da TV Brasil Animada a qualquer momento pelo aplicativo TV Brasil Play. O aplicativo (app) pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.

Confira as animações em cartaz:

Bubu e as Corujinhas

SOS Fada Manu

Os Vizinhos Piratas

Nina Perguntadeira

Charlie, o entrevistador de coisas

A Mirette Investiga

Gemini 8

Angelo Rules

Meu Cavaleiro e Eu

Poderoso Mike

Eu sou um gênio

As regras de Ângelo

O Show da Luna

Meu irmão nerd

Serviço – TV Brasil Animada

Segunda a sexta - 08h15 a 12h15

