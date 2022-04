CI aprova indicação de Sandoval de Araújo Feitosa Neto para a Aneel

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou, nesta terça-feira (5), a indicação de Sandoval de Araújo Feitosa Neto para diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na vaga decorrente do término do mandato de André Pepitone da Nóbrega. A indicação segue agora para apreciação em Plenário.

A indicação foi relatada pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que destacou a formação acadêmica e a atuação profissional de Feitosa Neto, que possui graduação em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Maranhão, e mestrado em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília.

Feitosa Neto possui MBA em Gestão Empresarial com ênfase em Estratégia, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O indicado é concursado na Aneel como especialista de regulação de serviços públicos, e já atua, desde maio de 2018, como diretor da agência reguladora, onde também exerceu anteriormente os cargos de superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, superintendente de Regulação dos Serviços de Transmissão e assessor da diretoria da ANEEL.

Trabalhou ainda como engenheiro da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e como gerente técnico da Companhia Energética do Maranhão (Cemar). Em seu currículo constam ainda experiências internacionais, com cursos na área de energia e de regulação na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, e na Universidade da Flórida, ambas nos Estados Unidos, e na Universidade de Victoria, no Canadá. Possui, também, publicações diversas nas áreas de energia e regulação, destacou o relator.