Brasil reforçou comprometimento com energia limpa, diz ministro

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fala hoje (5) sobre a presença do Brasil no Comitê de Política Ambiental da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e sobre os planos apresentados pelo governo federal para reduzir a poluição. Leite fala ainda sobre o mercado de carbono, que prevê que países menos industrializados possam receber compensações financeiras pela redução de poluição.

O ministro também apresentará as novidades sobre biocombustíveis, como o diesel verde e o biometano.

