Sistema Cantareira apresenta o menor volume para abril em seis anos

O Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de água da Grande São Paulo, está com o menor volume armazenado para o início de abril desde 2016. Segundo os dados disponibilizados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o Cantareira tem hoje um volume de água equivalente a 45,3% da capacidade total de armazenagem – 444,5 bilhões de litros.

No mesmo período do ano passado, os reservatórios que compõe o sistema acumulavam 52,6% da capacidade total. Em 2016, o Cantareira tinha apenas 36,6% do volume total.

Em relação aos sete sistemas que atendem a Região Metropolitana de São Paulo, o volume armazenado corresponde, hoje, a 60,2% da capacidade dos reservatórios, o que significa 1,17 trilhão de litros de água.

O Alto Tietê está com 60,7% do armazenamento total, contabilizando 339,9 bilhões de litros. A Represa Guarapiranga tem atualmente 158,4 bilhões de litros, 92,6% da capacidade.