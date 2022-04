Polícia Civil de Santo Augusto alerta sobre golpe do intermediário

A Polícia Civil investiga uma ocorrência envolvendo um suposto “golpe do intermediário”. O fato ocorreu neste final de semana, em Santo Augusto.

De acordo com o registro, um morador de Santo Augusto anunciou a venda de um carro em uma rede social e teve o anúncio clonado. O estelionatário colocou o valor mais baixo do produto e chamou assim a atenção de um comprador e, a partir daí ele começou a negociar com ambas as partes, com o vendedor (Santo Augusto) e o comprador (morador de Santa Maria), intermediando as informações para que ambos não desconfiassem.

O golpe foi efetivado quando o morador de Santa Maria fez um depósito de seis mil reais ao golpista e veio a Santo Augusto, para buscar o automóvel, foi então que encontrou o verdadeiro proprietário e percebeu que havia caído em um golpe.

Os fatos foram registrados e a Polícia Civil trabalha na investigação. As autoridades policiais ressaltam que as pessoas devem desconfiar de anúncios com valores abaixo dos praticados no mercado.

Nos últimos meses, foram diversos registros deste tipo de golpe em Santo Augusto, tendo inclusive uma vítima que perdeu um veículo, após entregar o mesmo com a DUT para um suposto comprador.

