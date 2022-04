Ranolfo dá posse a novos secretários de Estado

O governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou, nesta segunda-feira (4/3), no Palácio Piratini, mudanças na composição do secretariado. Ao todo, foram apresentados 11 novos nomes. O total de 25 secretarias, sendo três extraordinárias ligadas ao gabinete do governador, permaneceu inalterado.

Ranolfo reforçou o reconhecimento do governo do Estado pelo trabalho dos secretários que se desligaram das pastas. “Agradeço o empenho e a dedicação daqueles que deixaram a titularidade das secretarias. Todos foram fundamentais para que chegássemos a este momento”, afirmou.

O governador disse que os novos nomes que passam a integrar o secretariado dialogam com o trabalho feito até então sob o comando do ex-governador Eduardo Leite e reforçou a confiança na capacidade dos novos titulares. “Teremos nove meses de governo pela frente e não vamos reinventar a roda, vamos dar continuidade ao que estava sendo feito”, projetou.

NOVOS SECRETÁRIOS

Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social

Marcia Pires de la Torre

Graduada em História pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Nos anos 1990, foi diretora técnica e depois presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). Na secretaria da Agricultura, coordenou programas sociais e foi responsável pela coordenação do Setor de Assistência Social do Programa Pró-Rural no RS, visando o combate à pobreza rural no Estado.

Secretaria de Logística e Transportes

Luiz Gustavo de Souza

Natural de Frederico Westphalen, é tecnólogo em Processos Gerenciais e bacharel em Administração. Iniciou a vida pública em 1993, como secretário de Fomento Econômico (Agricultura, Indústria e Comércio) no município de Pinhal. Foi prefeito de Pinhal entre 2001 e 2004 e presidente da Associação de Municípios da Zona de Produção e do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Alto Uruguai. Na administração pública, ocupou os cargos de diretor Administrativo e Financeiro e superintendente da Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado (2006-2007), superintendente técnico e de relações institucionais da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (2018-2019). A partir de 2019, assumiu como diretor-geral e secretário adjunto na Secretaria de Logística e Transporte do Estado (Selt).

Secretária Extraordinária de Estado - Chefe de Gabinete

Flávia Colossi Frey

Delegada aposentada da Polícia Civil, é advogada e mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). Foi chefe de gabinete do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior ao longo de toda a gestão. Na Polícia Civil (1998-2015), foi delegada regional de Lajeado, além de comandar as delegacias dos municípios de Triunfo, Encantado, Bom Retiro do Sul e Porto Alegre. Foi conselheira no Conselho Superior da Polícia e professora na Academia da Polícia Civil (Acadepol-RS). De 2005 a 2018, lecionou nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Taquari (Univates). Por mais de uma década, advogou no Vale do Rio Pardo. Em 2018, foi secretária adjunta de Segurança Pública e Cidadania de Canoas.

Secretaria da Segurança Pública

Vanius Cesar Santarosa

Natural de Bento Gonçalves, é coronel da reserva da Brigada Militar. Ingressou na carreira de oficiais da BM em 1987. Com habilitação para aviões e helicóptero, atuou por 15 anos no Batalhão de Aviação da BM (BAV-BM). Em 2017 foi promovido a tenente-coronel, assumindo a chefia do Estado-Maior do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio dos Sinos (CRPO VS). Em 2019, passou ao posto de chefe de Operações da BM, quando foi responsável pelo planejamento de policiamento dos jogos da Copa América em Porto Alegre. Tem especialização em Políticas em Gestão de Segurança Pública, concluída em 2017. Promovido a coronel, assumiu a direção do Departamento de Informática da BM. Em novembro de 2019, ocupou o posto de subcomandante-geral da BM, no qual permaneceu até abril de 2021. Em maio de 2021, Santarosa assumiu o comando-geral da corporação, permanecendo até fevereiro de 2022, quando completou 35 anos de serviço ativo, limite para a passagem compulsória para a reserva.

Secretaria de Turismo

Raphael Ayub

Advogado, pós-graduado em Direito Público, trabalhou de 2017 a 2021 na prefeitura de Capão da Canoa, onde foi secretário de Gestão, Inovação e Planejamento e de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Atuou na revitalização da beira-mar e na estruturação do Parque Náutico Lagoa dos Quadros e implantação do Gabinete de Gestão Integrada na cidade. De 2013 a 2017, foi assessor parlamentar da Câmara de Vereadores e presidiu o Conselho Comunitário Pró-segurança Pública de Capão da Canoa. É pós-graduando em Finanças, Investimentos e Banking pela PUCRS e tem experiência no setor.



Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Domingos Velho Lopes

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Produtor rural desde 1992, exerce a atividade em Mostardas e Palmares do Sul. Em 2017, assumiu a comissão de Meio Ambiente da Federação da Agricultura no Estado (Farsul) e foi conduzido à presidência do conselho superior da entidade. Elegeu-se vice-presidente da entidade e exerceu, também, a presidência do Sindicato Rural de Mostardas e a presidência do Comitê de Bacia do Litoral Médio. É membro do Conselho de Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e vice-presidente da Comissão Nacional de Irrigação da CNA.

Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

Hamilton Sossmeier

Vereador em seu segundo mandato em Porto Alegre. É formado em Gestão Financeira. Durante 23 anos, atuou na iniciativa privada. Exerceu a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor e foi secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre.

Secretaria do Esporte e Lazer

Letícia Boll Vargas

Graduada em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário Franciscano (Unifra). Possui conhecimentos nas áreas de gestão de empreendimentos públicos e privados, gestão patrimonial, gestão de pessoas e coordenação de equipe. Atuação na área de planejamento estratégico, assessoria de comunicação, expressão oral e psicologia.

Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais

Patrícia Kotlinski

Era diretora-geral da Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais, em Brasília. Na atividade, chefiou, coordenou e acompanhou a execução de atividades do gabinete da secretaria. Fluente em italiano e inglês, tem ampla experiência em gestão e coordenação de equipes. É graduada em Design com láurea acadêmica e especialista em Design Estratégico.



Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura

Marjorie Kauffmann

Graduada em Engenheira Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e mestre em Ambiente e Desenvolvimento do Centro Universitário Univates. Doutora em Geociências pela Unicamp, realizou estágio pós-doutoral no Centro Universitário Univates. Trabalhou em projetos na área de infraestrutura, como estradas, pontes e usinas hidrelétricas, e foi diretora da Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado (2017 a 2018). Entre 2019 e 2022, foi diretora-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Carlos Rafael Mallmann

Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unisinos, tem pós-graduação em Controle e Monitoramento da Gestão Pública e em Direito Administrativo. No setor público, entre outras atividades, foi delegado regional do Trabalho de 2003 a 2005 e diretor Administrativo do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) entre 2009 e 2012. Na eleição de 2012, foi eleito prefeito de Estrela e reeleito em 2016. Antes de assumir como secretário de Estado, era assessor jurídico do Consórcio de Municípios do Vale do Taquari, em Lajeado.

Secretaria de Obras e Habitação

Volnei Minozzo

Atuou como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Foi duas vezes prefeito de Nova Prata, de 2013 a 2016 e 2016 a 2020, e vice-presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste do Rio Grande do Sul (Amesne).