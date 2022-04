Governo de Santa Catarina lança painel interativo com dados sobre saneamento básico

Painel com informações sobre o Saneamento em SC pode ser acessado no Portal Águas - Foto: Marcionize Bavaresco/ Sema

Dados Públicos

O gerente de Saneamento da Sema, Frederico Gross, conta que a demanda pela compilação dos dados surgiu dos próprios técnicos que atuam na área de recursos hídricos e saneamento básico. “Isso facilita, por exemplo, a elaboração de projetos e o planejamento de ações, pois de maneira rápida se consegue ter um panorama de uma temática ou da situação em um município ou região específica”, afirma. Ele também lembra que todos os dados disponibilizados são de publicações e bancos de dados públicos. Entre as fontes estão o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O Painel Saneamento Básico SC está disponível noPortal do Sistema de Informações de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina, conhecido como Portal Águas.

Parceria para inovação

O desenvolvedor da ferramenta, engenheiro Sanitarista e Ambiental Victor Fechine, explica que o painel reúne esses dados para facilitar a busca por informações do setor, reunindo-os a partir de critérios qualitativos e quantitativos que possibilitam uma busca mais específica. “O que fizemos foi organizar dados já coletados e disponibilizados por outros órgãos sobre Santa Catarina, agregando-os de maneira que seja possível encontrar as informações em uma mesma interface, podendo ser aplicados filtros para ajudar a encontrar a informação desejada”, informa.

Fechine é um dos profissionais que atuou no Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada nas Áreas de Recursos Hídricos e Saneamento por meio da parceria entre a SDE e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). Em virtude da parceria, profissionais com alta qualificação atuam em projetos estratégicos dos órgãos estaduais mediante recebimento de bolsa.