Florianópolis, Paulo Lopes e Timbó serão as próximas cidades a receber a Caravana do Emprego

Para o diretor de Emprego e Renda da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Diego Goulart, as parcerias com os municípios estão sendo muito importantes. “Após a primeira edição, tivemos muitos contatos requerendo a Caravana do Emprego em outras cidades. A Caravana está reforçando as ações que estão sendo feitas pelo Governo para que tenhamos o cidadão empregado e o empregador satisfeito com o trabalhador”, destacou.

A Caravana do Emprego além de divulgar oportunidades, também realiza atendimento ao trabalhador e ao empregador e oferece dicas de confecção de currículo e de como se portar durante uma entrevista.

:: Marque na agenda

Florianópolis - 13 de abril

Paulo Lopes - 20 de abril

Timbó - 27 de abril

Mais de 6 mil vagas de emprego nesta semana

O Sine está com 6.893 vagas de emprego disponíveis no estado, sendo 192 para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para os mais variados cargos e todos os níveis de escolaridade.

Para concorrer

Candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para o cadastro, é necessário apresentar pessoalmente documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho.

Devido à pandemia, o atendimento em algumas unidades está sendo feito via agendamento, por telefone. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal Sine Fácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

Texto: Pablo Mingoti