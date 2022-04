Começa o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição no ENEM 2022

Pedido de isenção não garante a participação no exame, para isso é preciso ainda fazer a inscrição no ENEM 2022 (Arte: Divulgação | MEC)

Começou na segunda-feira (4/4), o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022. O pedido pode ser feito até o dia 15 deste mês. A taxa de inscrição da última edição do ENEM foi R$ 85,00. Os pedidos de isenção devem ser feitos na Página do Participante.

O mesmo prazo, de 4 a 15 de abril, vale para os estudantes isentos no ENEM 2021 que por algum motivo faltaram na data da prova e que desejam fazer o exame em 2022 gratuitamente. Esses estudantes devem também enviar documentos que justifiquem a falta.

Os resultados, tanto da justificativa de ausência quanto da solicitação de isenção da taxa de inscrição para o ENEM 2022, serão divulgados em 22 de abril, na Página do Participante. Quem tiver o pedido negado poderá recorrer entre 25 e 29 deste mês. O resultado dos recursos será divulgado no dia 6 de maio.

O pedido de isenção não garante a participação no exame, para isso é preciso ainda fazer a inscrição no ENEM 2022. Os estudantes devem ficar atentos ao cronograma do exame, que será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.