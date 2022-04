Seis governadores deixam cargos para disputar as eleições de outubro

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite deixou o cargo na semana passada (Foto: Felipe Dalla Valle | Palácio Piratini)

Governadores de seis estados brasileiros renunciaram aos cargos na última semana. De acordo com a Lei Eleitoral, com exceção dos que vão disputar a reeleição, quem pretende entrar na disputa por uma vaga no Legislativo este ano precisa se desincompatibilizar do cargo público até seis meses antes do primeiro turno da eleição – marcado para 2 de outubro.

Dos seis nomes que deixaram os cargos, quatro são do Nordeste e vão disputar uma vaga no Senado: Em Alagoas, Renan Filho (MDB); no Maranhão, Flávio Dino (PSB); no Piauí, Wellington Dias (PT); e no Ceará, Camilo Santana (PT). Além deles, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pré-candidato à presidência da República e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) – ainda sem definição sobre qual cargo disputará – deixaram o posto mais alto do Executivo em seus estados. Os vices assumiram os cargos até o fim de 2022.

