Sem Censura desta semana recebe o jornalista Carlos Monforte

Nesta segunda-feira (4), o programaSem Censura, daTV Brasil, presta homenagem ao Dia do Jornalista, comemorado em 7 de abril, com a presença de Carlos Monforte. O profissional foi um dos primeiros âncoras do telejornalismo brasileiro. Ele conversa com a colega de profissão Marina Machado sobre a carreira nas redações de vários jornais do Brasil.

Monforte também fala sobre o recém-lançado livroO Papel do Jornalismo de Sem Papel, em que discute as transformações do jornalismo na atualidade, em um mundo marcado pela velocidade de informação e guerra de versões.

Carlos Américo Aguiar Monforte nasceu em Santos, São Paulo, em 1949. Formou-se em jornalismo no ano de 1972, pela Faculdade de Comunicação de Santos. Fez cursos de aperfeiçoamento na Universidade de Navarra, na Espanha, em 1973 e na Fundação Beauve Marie, na França, entre 1975 e 1976. Antes mesmo de concluir o curso de graduação, começou a trabalhar como repórter no jornalA Tribuna, no qual ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo Regional. Foi assessor de comunicação da Secretaria de Obras do Estado de São Paulo. Trabalhou como redator e repórter especial deO Estado de S. Pauloentre 1973 e 1978. Ainda em 1978 inicia sua carreira na televisão como repórter da Rede Globo. Na emissora, foi editor-chefe e apresentador doBom Dia Brasilna década de 1980. Lançou seu primeiro livro,O Papel do Jornalismo Sem Papel em fevereiro deste ano.

O programaSem Censuravai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novelaA Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pelaEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando ahashtag#SemCensura.

Sem Censura – Jornalista Carlos Monforte

Segunda-feira, às 21h, naTV Brasil

